EdF : Deschamps, un conservateur ? Son explication va faire tousser

Dans : Equipe de France.

Régulièrement, il est reproché à Didier Deschamps son manque de turn-over et son côté conservateur en Equipe de France.

Vendredi encore, ce reproche lui a été fait, 10 champions du monde ayant débuté la rencontre face aux Pays-Bas malgré les absences de Benjamin Mendy, Lucas Hernandez ou encore Paul Pogba. Interrogé par TF1, le sélectionneur tricolore s’est défendu. Et il met notamment en avant le manque de temps durant les trêves internationales pour travailler les automatismes pour justifier ce qu’il considère depuis toujours comme sa logique de groupe.

« C’est une logique de groupe, parce que les joueurs se connaissent et qu’on n’a pas le temps de travailler. Mais si j’estime que des joueurs qui ne sont pas venus peuvent apporter un plus, je les prendrai, comme c’est le cas en ce moment. Cela n’a jamais été fermé. Ce n’est pas tout de superviser des joueurs, il faut aussi les voir au niveau international en sachant les exigences qu’il y a. Qu’ils soient bons dans leur club, c’est déjà une condition importante. Après, ils ne peuvent pas avoir le niveau international puisqu’ils n’y ont jamais été confrontés. Quand j’estime qu’un joueur a le potentiel, je fais en sorte de l’accompagner » a expliqué le sélectionneur des Bleus, qui pourrait lancer de nouveaux joueurs dans le grand bain contre l’Uruguay, mardi. Ferland Mendy et Alassane Pléa, par exemple.