EdF ‍: Deschamps sort une liste honteuse, Rothen dit pourquoi

Par Alexis Rose

Malgré deux nouveaux joueurs appelés en équipe de France, Didier Deschamps n’a pas vraiment bouleversé sa liste pour les premiers matchs de la saison. De quoi agacer Jérôme Rothen.

Réclamé par de nombreux suiveurs du football français, le départ de Didier Deschamps n’a bien entendu pas eu lieu durant l’été. Après un Euro 2024 insipide, au cours duquel la France est quand même allée jusqu’en demi-finales avec une défaite contre l’Espagne, la future équipe championne d’Europe, le sélectionneur semblait avoir touché son plafond de verre. Mais toujours sous contrat, DD va continuer sa mission à la tête de la sélection jusqu’à la Coupe du Monde 2026 au moins. D’ici là, tous les Français espèrent que Deschamps va réussir à se réinventer pour donner un nouveau souffle dans le jeu à son équipe. Pour cela, l’ancien coach de l’OM aurait pu changer une bonne partie de sa liste de joueurs. Ce qui n’est pas vraiment le cas, puisque pour la reprise de la Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique en septembre, DD a convoqué deux nouveaux : Manu Koné et Michael Olise. Ce qui ne suffit pas pour convaincre Jérôme Rothen, qui n’attend plus rien du sélectionneur français.

« Il faut donner la chance à de jeunes joueurs »

🗣️ @rothenjerome en colère après la liste de Deschamps : "Koné, il le prend et parle de puissance athlétique ! Thuram et RKM courent vite, sont costauds, sautent haut donc ils sont là !" #RMCLive pic.twitter.com/7pk5FAmWNX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 29, 2024

« Deschamps a deux ans pour construire une nouvelle équipe avant la Coupe du Monde. La France doit faire quelque chose de différent. Je lui reproche le choix de certains joueurs. Clauss, il n’a pas joué une minute à l’Euro, il était là pour faire les lacets des autres. Là, il le reprend sans aucune réflexion. Il ne veut pas mettre son groupe en danger, donc il ne va pas prendre un autre latéral droit alors qu’il y a Gusto Boey par exemple. Ils jouent à un haut niveau, pourquoi Deschamps ne les teste pas ? Et pourquoi les joueurs qui n’ont pas été bons sont toujours là ? Ils ont un totem d’immunité. Thuram, à l’Euro, il a montré des lacunes techniques terribles pour un international. La même chose pour Kolo Muani. Thuram et RKM courent vite, sont costauds, sautent haut donc ils sont là ! Par contre, les joueurs qui ont du ballon, ils sont en danger. Deschamps n’est pas prêt à appeler les joueurs techniques. Pour que la France se réinvente, il faut changer le profil des joueurs. Il faut donner la chance à de jeunes joueurs. Koné, il le prend et parle de puissance athlétique ! J’attends autre chose, il faut des joueurs plus rayonnants à côté de Mbappé. Vu le milieu proposé, on sait qu’on va bétonner. Et comme il a toujours fait, Deschamps va attendre les exploits de Mbappé et Griezmann pour gagner… », a lancé le consultant de RMC, qui a hâte de voir comment les retrouvailles vont se passer entre Deschamps et son groupe après une fin d’Euro 2024 tendue.