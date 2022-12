EdF : Deschamps se fout du gardien argentin, sa vérité est ailleurs

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France entamera en mars prochain les qualifications pour l'Euro 2024. Et d'ici là, Noël Le Graët espère que Didier Deschamps acceptera de prolonger son contrat.

Depuis dimanche 19h, et la défaite des Bleus en finale du Mondial 2022 contre l’Argentine, nombreux sont ceux, et notamment le Président de la République, qui poussent Didier Deschamps à rester sur le banc de l’équipe de France. Mais ce dernier a demandé du temps, et il ne se précipitera pas avant de faire un choix forcément important pour celui qui vient de consacrer dix ans de sa vie à notre équipe nationale. Tandis que Didier Deschamps réfléchit avant de faire part au président de la Fédération Française de Football de ses choix, tout le monde a un avis sur la manière dont ce dossier va se boucler. Et lors d’Europe 1 Sport, Jimmy Algérino a fait part de son opinion sur la prolongation ou non de DD dans ses fonctions. L’ancien joueur a un avis tranché et une très haute estime pour le Didier Deschamps et n’envisage pas un choix par confort, alors que forcément l’ombre de Zinedine Zidane plane sur ce dossier.

Deschamps, on lui fait confiance 100%

Au micro d'Europe 1, Jimmy Algérino pense connaître les motivations de Didier Deschamps. « Il n’y a pas de discussion à avoir, car s’il y a un homme à qui on peut faire confiance, c’est Didier Deschamps. Les discussions qu’il va avoir avec Noël Le Graët, puis avec son staff et surtout Guy Stéphan, car je pense que Guy Stéphan est une personne très importante dans le choix à venir, c’est de savoir s’ils peuvent faire mieux que ce qu’ils ont fait ces dix dernières années. Si la réponse est affirmative, alors Didier Deschamps continuera que ce soit pour deux ou quatre ans. Mais si à un moment donné ils ont des doutes, alors Didier Deschamps et Guy Stéphan laisseront la place. Mais faisons confiance à Didier Deschamps, il ne prendra pas une décision juste pour se venger du gardien argentin ou d’avoir perdu aux tirs au but en finale. Il va réfléchir juste pour savoir s’il peut apporter plus à l’équipe de France avant de répondre », confie l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain.