EdF : Deschamps ne joue pas du pipeau après France-Australie

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Didier Deschamps (après la victoire 2-1 de l'équipe de France contre l'Australie) : « Ça n'a pas été simple. Gagner le premier match, c'est très important mais ce n'est pas suffisant. Ça a été compliqué contre une équipe australienne qui nous a donné du fil à retordre (...) C'est difficile de tout expliquer. On a manqué de changements de rythme. On a eu moins de situations dangereuses qu'habituellement. Il faut batailler, c'est la Coupe du monde. Je ne suis pas là pour être euphorique. On a fait le job, mais on est capable de beaucoup mieux faire »