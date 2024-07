EdF ‍: Deschamps n'aime pas le beau jeu, la mascarade dénoncée

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est venue à bout de la Belgique ce lundi en huitièmes de finale de l'Euro 2024. Un but contre-son-camp de Jan Vertonghen en toute fin de match a fait le bonheur des Bleus.

Les Bleus l'ont fait ! Au terme d'un match soporifique, l'équipe de France a battu la Belgique ce lundi à Dusseldorf. Il aura fallu attendre la 85e minute et un but chanceux sur une frappe déviée de Randal Kolo Muani pour faire la différence. La maladresse offensive des joueurs de Didier Deschamps commence à pas mal inquiéter. Heureusement, la Belgique n'était clairement pas au niveau non plus et sans grande imagination collective. Au prochain tour, l'équipe de France affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Portugal et la Slovénie. Mais il faudra sans doute faire bien mieux pour se hisser dans le dernier carré de la compétition. Outre le niveau de jeu globalement décevant des Tricolores, les choix de Deschamps sont contestés, lui qui n'aura fait qu'un changement contre les Diables Rouges.

Deschamps accusé de faire du mal à l'équipe de France

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, nombreux ont été les consultants à pester contre le sélectionneur des Bleus. C'est le cas de Vikash Dhorasoo, plus frustré que jamais face aux choix de Didier Deschamps : « Ce qui est quand même frustrant, c'est d'avoir un effectif comme celui-ci avec des joueurs extraordinaires et de décider de jouer comme ça. Il a le droit mais y'a plein d'autres choses à faire. Il y a d'autres manières de jouer. Il y a quand même 13 joueurs sur le banc de touche et il n'en fait rentrer qu'un seul. Il peut aussi avoir un peu d'imagination sur le coaching ». Ironie du sort, Randal Kolo Muani, seul joueur à être rentré, a finalement été décisif. De quoi sans doute conforter Didier Deschamps dans ses choix. Pour le beau jeu, il faudra encore patienter.