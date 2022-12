EdF : Deschamps n’a qu’un intouchable, ce n’est pas Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Evidemment supporter de l’Argentine, Javier Pastore se méfie des Bleus dans ce Mondial 2022. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain craint certaines individualités françaises, à commencer par Antoine Griezmann.

Après une entame catastrophique face à l’Arabie Saoudite (défaite 2-1), l’Argentine fait partie des huit sélections encore en lice au Mondial 2022. Et les performances de l’Albiceleste rendent ses supporters confiants. « Je pense qu’elle a le potentiel pour arriver en finale », a estimé Javier Pastore dans un entretien accordé à So Foot. Mais l’Argentin n’oublie pas certains concurrents de taille comme l’équipe de France, selon lui porté par un Antoine Griezmann indispensable au milieu.

🇫🇷 Manu Petit sur Griezmann : "Il est toujours dans la lecture de jeu, en une touche, il ne se complique pas la vie. En fait le haut niveau c'est quoi les gars ? C'est de jouer un football simple. Et lui, il simplifie le jeu des Bleus en permanence." pic.twitter.com/TZJKuUHscZ — After Foot RMC (@AfterRMC) December 4, 2022

« Après, la France fait peur... Ils ont des joueurs jeunes, physiquement impressionnants. Griezmann contre la Pologne était exceptionnel : il court partout ! C’est un joueur super important pour les Bleus, a commenté le milieu d’Elche. En club, on voit un Griezmann plus offensif, dans une zone où il doit marquer, faire des passes décisives, tandis que là, ce n’est pas forcément beau à voir, mais il fait tout. Tous ceux qui connaissent le foot savent qu’on met Griezmann en premier sur la feuille de match et ensuite on met les joueurs autour de lui. »

Mbappé sans limite

« Rabiot aussi est à un niveau incroyable, a poursuivi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et Mbappé, on le sait : chaque année, il est de plus en plus fort. Il est déterminant maintenant. Quand il est arrivé à Paris, il était encore jeune et pensait davantage à faire un beau geste et si ça termine au fond, tant mieux. Maintenant, tu lui laisses deux centimètres, c’est but. Il sait quand il doit dribbler, quand il faut pousser le ballon, quand faire la passe. C’est un joueur qui n’a pas de plafond de verre. » Rappelons que l’Argentine et les Bleus ne pourraient se croiser qu’en finale.