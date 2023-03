EdF : Deschamps invité à prendre une mesure anti-grosse tête pour Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Avec le départ d'Hugo Lloris, l'équipe de France est orpheline de son gardien historique mais également de son capitaine emblématique. Didier Deschamps doit désormais élire le nouveau capitaine des Bleus et pour cet ancien coach, ça ne peut être que Kylian Mbappé.

Lloris retraité, son remplaçant devait être Raphael Varane. Sauf que le défenseur de Manchester United a également pris sa retraite. Paul Pogba étant blessé, le choix est compliqué pour Didier Deschamps même si trois joueurs semblent se disputer le brassard tant convoité. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Trois des joueurs les plus expérimentés et décisifs en équipe de France. Si l'attaquant du PSG est présenté comme le futur capitaine des Tricolores, Didier Deschamps a déjà annoncé qu'il n'avait pas encore pris sa décision. L'identité du nouveau capitaine sera bientôt dévoilée en amont du match contre les Pays-Bas le 24 mars. Néanmoins, pour Pascal Dupraz, le choix évident est celui de Kylian Mbappé.

Mbappé capitaine des Bleus, c'est crucial

« Comment tu peux dire que Kylian Mbappé n'est pas le garçon légitime pour être le capitaine de l'équipe de France. Mbappé tu ne peux pas faire autrement que le mettre capitaine parce que c'est déjà le meilleur joueur du monde. En plus de ça, il est charismatique et il est le leader de la génération qui se renouvelle en équipe de France. Il est là pour longtemps. Il se veut exemplaire. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il dérive complètement. Je voudrais qu'il fasse du bien à notre football. Il en fait sur le terrain, mais il pourrait en faire aussi en dehors pour que notre football professionnel redore son blason. J'espère que Didier Deschamps aura cette idée géniale de mettre Kylian Mbappé capitaine pour ne pas qu'il chope le cigare. C'est un garçon pondéré et intelligent, capable de s'exprimer correctement » a déclaré l'ancien entraîneur de Toulouse dans l'émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC qui estime que le joueur de 24 ans doit être le nouveau visage du football français et donc être le capitaine de la sélection. La décision reviendra à Deschamps mais Mbappé semble bien être le prochain capitaine de l'équipe de France.