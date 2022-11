EdF : Deschamps fait sa liste, un homme pèse lourd dans ses choix

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Mercredi sur le plateau du JT de TF1, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs sélectionnés pour le Mondial avec l’Equipe de France.

Les incertitudes sont encore nombreuses au sein de la liste de Didier Deschamps, qui peut sélectionner entre 23 et 26 joueurs pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans son édition du jour, Le Parisien dévoile les secrets des derniers choix du sélectionneur de l’Equipe de France. Le journal francilien indique que Didier Deschamps et son staff vont se réunir ce mardi dans un hôtel parisien dans lequel ils ont leurs habitudes. Aux côtés de Guy Stéphan (adjoint) et de Franck Raviot (entraîneur des gardiens), Didier Deschamps va regarder les matchs du Bayern Munich et de l’AC Milan ce mardi soir puisque plusieurs joueurs de l’Equipe de France sont concernés. Ensuite, ils feront les derniers choix à la veille de l’annonce de la liste. Didier Deschamps coche généralement cinq joueurs par poste et à la fin, il ne garde que deux joueurs afin de doubler chaque position.

Deschamps a parfois des hésitations la veille pour le lendemain

Médecin de l’Equipe de France depuis 2012, Franck Le Gall ne sera pas présent avec le staff des Bleus à Paris cette semaine. Son avis sur chaque joueur a néanmoins été déterminant et rarement, le médecin des Bleus a été aussi décisif dans la constitution d’une liste. Il faut dire que longtemps, il y a eu une incertitude au sujet de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, qui ont depuis officiellement déclaré forfait. En revanche, le doute est toujours permis au sujet de Raphaël Varane et de Mike Maignan. Pour le Mancunien et pour le gardien de l’AC Milan, nul doute que l’avis de Franck Le Gall a été déterminant. Tandis que Didier Deschamps a la possibilité de prendre jusqu’à 26 joueurs, la tendance des dernières heures n’est pas à ce que « DD » utilise toutes les places possibles. En revanche, le patron des Bleus pourrait se laisser tenter par une liste entre 24 et 25 joueurs avec l’incertain Raphaël Varane qui serait bel et bien présent. Didier Deschamps, qui a parfois encore un doute la veille pour le lendemain de l’annonce de la liste, a encore quelques heures devant lui pour trancher les derniers choix. Il annoncera mercredi à 20 heures lors du journal de TF1 les élus pour défier les couleurs de l’Equipe de France au Qatar.