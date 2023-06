EdF ‍: Deschamps convoque Kamara, sa femme s'étouffe

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La Fédération française de football a annoncé dans le week-end la convocation de Boubacar Kamara en Equipe de France pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce afin de pallier la blessure d’Adrien Rabiot.

Plus sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France depuis ses premiers pas en Ligue des Nations il y a un an, Boubacar Kamara fait son retour chez les Bleus. Le milieu de terrain d’Aston Villa, auteur d’une belle première saison en Premier League, a été convoqué afin de combler la blessure du milieu de la Juventus Turin, Adrien Rabiot. Une convocation de dernière minute qui a totalement chamboulé les plans du joueur formé à l’Olympique de Marseille puisque ce dernier s’apprêtait à partir en voyage de noces avec sa compagne Coralie Porrovecchio.

Boubacar Kamara remplace Adrien Rabiot (lésion du mollet droit) en Bleu pic.twitter.com/Io0L849IhI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 11, 2023

Celle-ci n’a pas vraiment accueilli de manière favorable la sélection de son mari en Equipe de France puisqu’elle a posté sur les réseaux sociaux le message : « Vacances dégagées comme une… » pouvait-on lire sur son compte Instagram avant d’ajouter. « Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer. Les aléas de la vie de femmes de footeux que vous enviez tellement ». Une réaction un brin surprenante et qui ne devrait pas ravir Didier Deschamps alors que Coralie Porrovecchio a ensuite ajouté « On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin », a-t-elle expliqué avant de conclure.

Boubacar Kamara annule son voyage de noces

« Sauf qu’il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l’avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi ». Une réaction de la part de l'épouse de Boubacar Kamara qui ne devrait pas manquer de faire ricaner, alors que l’Equipe de France reste bien sûr le Graal et un objectif suprême pour les joueurs tricolores. En ce sens, la convocation de Boubacar Kamara devrait plutôt être accueillie comme une consécration et une excellente nouvelle.