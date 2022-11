EdF : Deschamps aveuglé par son talent, Rabiot va échouer

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

En l’absence de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, Adrien Rabiot devra assumer de nouvelles responsabilités dans l’entrejeu des Bleus. Encore faudrait-il que le milieu de la Juventus Turin en ait les capacités mentales.

A quelques jours de son entrée en lice, l’équipe de France suscite pas mal de doutes. Le secteur défensif a montré des signes de fébrilité ces derniers mois. Mais surtout, les absences de Paul Pogba et de N’Golo Kanté obligent le sélectionneur Didier Deschamps à composer un milieu de terrain inexpérimenté. C’est effectivement Adrien Rabiot qui devra assumer le statut de leader dans ce secteur. De quoi inquiéter Jonatan MacHardy, certes convaincu par son talent, mais sceptique sur le mental du Turinois.

💬 Adrien Rabiot sur son rôle de joueur expérimenté : « C'est une position qui me plaît, je me sens en mesure de pouvoir montrer l'exemple. » pic.twitter.com/ER0h1Jf4PO — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 18, 2022

« Ça peut être un leader de jeu parce que pour moi, c'est le milieu de terrain le plus talentueux qu'on ait eu en France depuis 10 ans, et peut-être même des années 2000, a d’abord encensé le chroniqueur de RMC. Il sait tout faire, techniquement c'est très bon, physiquement il est dur, il est costaud, il a un volume de jeu, il a un jeu de tête, il a tout en fait. Le problème, ça a souvent été dans la tête. Quand on lui pose la question, pour vous, est-ce que c'est la réponse d'un mec qui a l'assurance et le charisme d'un leader ? »

« Ça bafouille, ce n'est pas un mec que tu as envie de suivre pour aller à la guerre. Pour moi, ça peut être un leader de jeu, certes. Mais en termes de leader de vestiaire, un peu le rôle que Paul Pogba a eu en 2018, j'ai beaucoup de mal à voir Adrien Rabiot assumer ce rôle, a prévenu le spécialiste. Il n'est pas assez fédérateur, ça a toujours été quelqu'un d'un peu atypique dans un vestiaire, il a toujours été un peu à part, un peu dans sa bulle. Ce sont les échos que l'on a eus et je lui ai déjà parlé. »

« La compétition la plus importante de sa carrière »

« Cette Coupe du monde, pour moi, c'est la compétition la plus importante de sa carrière parce qu'il est dans cette position où l'on va attendre beaucoup de lui et on va voir s'il est en mesure de répondre aux attentes. Je pense qu'il en a le talent et les capacités. Mais mentalement, il y a beaucoup de doutes là-dessus. J'espère être surpris mais j'ai du mal à y croire », a commenté Jonatan MacHardy, pas certain que l’ancien Parisien puisse porter les Bleus au Mondial 2022.