EdF : Deschamps a trouvé ses leaders, ça va faire mal

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'envolera la semaine prochaine pour le Qatar afin de disputer la Coupe du monde. Les Bleus auront besoin de leaders s'ils veulent conserver leur couronne.

Les champions du monde tricolores remettront officiellement leur titre en jeu le 20 novembre prochain, date du début de la Coupe du monde. Pour cet événement majeur, Didier Deschamps ne pourra pas compter sur certains joueurs cadres, comme N'Golo Kanté et Paul Pogba. D'autres éléments sont encore convalescents, comme Jules Koundé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou encore Karim Benzema. Afin d'aller le plus loin possible au Qatar, l'équipe de France aura donc besoin d'un supplément d'âme et de leaders, à la fois sur et en dehors du terrain. Si certains s'inquiètent pour la France à ce niveau-là, ce n'est pas du tout le cas de Vincent Duluc, persuadé que Didier Deschamps a pris les joueurs qu'il fallait.

Pas de panique pour l'équipe de France

Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. 🇫🇷🏆 @equipedefrance pic.twitter.com/X7hXr5d42P — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 9, 2022

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet donné son avis sur la liste de Didier Deschamps. Selon lui, les leaders ne manquent pas... « La difficulté, c'est que si on en cherche un autre qui sera au-dessus des autres, on aura un peu de mal. Depuis le début, Didier Deschamps a la même discours. Pour lui, il a besoin de 4 ou 5 leaders. Un leader technique, un en sagesse, en ambiance et un en combat. C'est comme ça que les Bleus sont devenus champion du monde. Il y a les mêmes leaders qu'en 2018 en dehors de Matuidi et de Pogba. Depuis, Mbappé a pris une autre dimension et Benzema est revenu. Lloris est aussi là, Lucas Hernandez est leader de l'agressivité. Il faut un peu de tout. Si on cherche un seul leader, on ne le trouvera pas. Mais si chaque leader remplit son office dans son domaine, ça pourra fonctionner », a notamment indiqué Vincent Duluc, qui sait que les Bleus ont le groupe idoine pour aller le plus loin possible en Coupe du monde malgré l'absence de certains. L'équipe de France débutera son Mondial face à l'Australie le 22 novembre prochain. D'ici-là, pas mal de choses peuvent encore se passer...