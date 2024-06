EdF ‍: Dembélé viré, Deschamps doit ouvrir les yeux

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 ce mardi en fin d'après-midi face à la Pologne. Ousmane Dembélé pourrait être sorti de l'équipe des titulaires.

Didier Deschamps est en pleine réflexion avant de jouer face à la Pologne. Le sélectionneur des Bleus sait que la performance face aux Pays-Bas n'est pas acceptable. Offensivement, l'équipe de France a énormément de mal à trouver la faille. La faute notamment à des erreurs techniques assez problématiques. Ousmane Dembélé n'échappe d'ailleurs pas aux critiques, alors que beaucoup d'observateurs militent pour qu'il fasse un séjour sur le banc des remplaçants. C'est notamment l'avis de Sébastien Tarrago, qui espère que Deschamps ouvrira les yeux sur le joueur du PSG.

Dembélé sur le banc, Deschamps va devoir faire un choix fort

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je pense qu'il faut le sortir ! Je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup défendu. C'es quelqu'un qui agace souvent par son style de jeu. Mais il faut envoyer un message et un message qui est envoyé au reste du groupe. On en parle peu mais c'est un mauvais résultat face aux Pays-Bas. Je ne crois pas qu'on gagne une compétition s'il n'y a pas plus que 13 ou 14 joueurs impliqués. Il faut envoyer un message quitte à ce qu'il revienne pour les huitièmes de finale mais il ne peut pas se contenter de ce qu'il a fait. En plus, il est très nerveux », a notamment indiqué Sébastien Tarrago, qui souhaite voir Ousmane Dembélé sur le banc face à la Pologne afin qu'il prenne conscience de la situation. L'occasion aussi de voir des joueurs comme Bradley Barcola, Kingsley Coman ou encore Randal Kolo Muani à l'oeuvre.