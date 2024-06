EdF ‍: Dembélé enrhumé, la titularisation de Kolo Muani expliquée

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Didier Deschamps a titularisé Randal Kolo Muani à la place d'Ousmane Dembélé ce soir. Un choix imprévu rendu nécessaire par le fait que Dembélé soit tombé malade.

Pas de France-Luxembourg pour Ousmane Dembélé ce mercredi soir. Absent du onze titulaire des Bleus, le Parisien a foulé la pelouse messine en baskets ce soir. Une absence totale qui a surpris plus d'un observateur mais la raison médicale a été dévoilée par le journal L'Equipe. Ousmane Dembélé souffre d'une rhinopharyngite. Voilà pourquoi Didier Deschamps a choisi Randal Kolo Muani au dernier moment pour débuter alors que son coéquipier parisien était prévu au départ. Dembélé doit se rétablir à 100% en vue de l'Euro. Il n'est pas le seul joueur mis au repos puisque Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni ne seront pas non plus utilisés ce soir.