EdF : Daniel Riolo s'agace à cause de ces deux joueurs de l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Daniel Riolo ne le cache pas au moment d'analyser le match de l'équipe de France en Bulgarie, s'il a aimé les 30 premières minutes, cela a ensuite été beaucoup plus pénible. Et deux joueurs ont particulièrement agacé le journaliste de RMC, il s'agit d'Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette.

« Le jeu toujours aussi pauvre. La relation collective entre les joueurs toujours aussi floue. Matuidi a marqué vite et c’est tout ! Si on se penche sur la prestation des uns et des autres. Derrière Umtiti a été très présent. A côté de lui Varane a aussi été bon. Au milieu, Matuidi a été au-dessus des autres. Rabiot a fait une entrée médiocre. Tolisso s’est lui surtout illustré dans le combat. Devant, ce fut globalement insuffisant. Mbappé a tenté mais en étant bien isolé et peu inspiré. Lacazette ? Un rythme de sénateur. Il était titulaire dans un gros match pour la première fois et n’a pas été convaincant. Reste Griezmann qui est loin d’avoir brillé, constate Daniel Riolo, qui ne se fait cependant aucun souci concernant la qualification de l'équipe de France pour le Mondial 2018. 1/0, le score de rêve pour Deschamps. Il ne reste plus qu’à battre la Biélorussie pour aller au Mondial. Ça ne devrait pas poser de problème. »