EdF : Daech veut la peau de Deschamps « l’ennemi d’Allah »

Quelques jours après avoir menacé le Mondial 2018 en se servant de l'image de Lionel Messi, c'est Didier Deschamps dont les terroristes de Daech ont cette fois décidé de faire une cible potentielle. Une image terrifiante a été diffusée sur les réseaux sociaux (ci-dessous), et forcément cela peut inquiéter à quelques moins de la Coupe du Monde.

Qualifié d’« ennemi d’Allah », Didier Deschamps va probablement devoir s'habituer à vivre sous très haute sécurité, d'autant que le message sous la photo est clair : « nous allons continuer à vous terroriser et à ruiner vos vies ». Même si Daech ne le dit pas, on imagine bien pourquoi le sélectionneur de l'équipe de France est ainsi ciblé alors que DD est plutôt d'une discrétion absolue concernant tout ce qui ne concerne pas le football. Et forcément cela est très certainement lié à l'absence de Karim Benzema chez les Bleus, certains ayant utilisé l'argument du racisme pour expliquer cette décision de Didier Deschamps.