EdF : Coup de froid sur le retour de Benjamin Mendy

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit le 28 septembre dernier, Benjamin Mendy avait caressé l’espoir d’un retour plus vite que prévu.

Il avait même, dans une scène restée mythique, été aperçu en train de courir sans ses béquilles pour aller célébrer un but avec ses coéquipiers lors du match face à Southampton fin novembre, laissant Pep Guardiola complètement scotché. Mais depuis, le quotidien de la rééducation a pris le dessus et le latéral gauche a désormais laissé passer cinq mois sans retoucher le ballon. Au contraire, alors que dans un entretien au site officiel de Manchester City, il avait laissé entendre la possibilité d’un retour pour le derby de Manchester du 7 avril, il a ensuite laissé un message contradictoire sur les réseaux sociaux.

« Je ne suis pas sûr de où ni quand j'ai dit ça. Calmez-vous les gars. Pas de précipitation ou de pression. Mon retour à 100% prendra le temps qu'il prendra », a fait savoir Benjamin Mendy, visiblement pas convaincu qu’il sera apte à temps pour être sur le terrain le 7 avril prochain. Autant dire que cela doit donner quelques sueurs froides à Didier Deschamps, qui n’a pas énormément de choix à ce poste, et pourrait voir son grand favori pour la Coupe du monde arriver en fin de saison à court de forme.

🤔 hummm not sure where or when I said that but ... calm down guys, no rush or pressure it will take as long as I need until I’m 100% https://t.co/CRysUTXFhE