France : Sarkozy est bien un homme politique, il défend Deschamps... et Benzema

Dans : Equipe de France, Liga.

Didier Deschamps ne veut plus de Karim Benzema en Equipe de France, ce n’est pas un secret. Boudé par le sélectionneur des Bleus, l’attaquant du Real Madrid va rater le Mondial 2018, après avoir déjà été privé d’Euro 2016 en France. Et ce n’est pas auprès de Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République, que l’ex-buteur de l’OL va trouver du soutien. Invité à donner son avis sur le sujet sur la Chaîne L’Equipe, Nicolas Sarkozy a donné raison au sélectionneur des Bleus.

« Je suis un inconditionnel de Didier Deschamps. Didier a choisi une stratégie. On peut être pour ou contre, mais il faut soutenir cette stratégie. Karim Benzema fait une carrière magnifique. Et qui aurait dit qu'il aurait cette carrière au Real Madrid ! Je n'aime pas qu'on lui tape dessus, il mérite mieux que ça. En résumé, je soutiens le choix de Didier Deschamps, mais je n'aime pas quand on attaque Karim Benzema comme on le fait, c'est assez déloyal » a lâché Nicolas Sarkozy dans L’Equipe du Soir. Autant dire que l’ancien chef de l’Etat a un avis très consensuel au sujet de la situation de Karim Benzema. Un sujet qui divise toujours autant les supporters français…