EdF : Corinne Diacre déjà oubliée, Hervé Renard c'est dieu

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En poste depuis deux semaines, Hervé Renard fait déjà l’unanimité auprès des joueuses de l’Equipe de France.

Une semaine de travail et un match amical remporté 5-2 contre la Colombie, il n’en fallait pas plus à Hervé Renard pour faire l’unanimité au sein des joueuses de l’Equipe de France féminine. Aux commandes de la sélection tricolore depuis une grosse semaine, l’ex-sélectionneur de l’Arabie Saoudite a conquis tout le monde. Ses premières interventions auprès du groupe ont été appréciées, au même titre que certaines de ses sorties en conférence de presse.

Un management qui tranche avec celui de Diacre

Sa prise de position au sujet de l’accueil des enfants en bas âge des joueuses de l’Equipe de France sur le site de Clairefontaine durant les trêves internationales a notamment marqué les esprits et tranche avec le management de Corinne Diacre, décrit comme autoritaire et fermé. Dans les colonnes de L’Equipe, Sakina Karchaoui a dit tout le bien qu’elle pensait de son nouveau sélectionneur, dont « l’ouverture d’esprit incroyable » est ultra-apprécié dans les rangs tricolores.

« C'est une nouvelle ère. Il a apporté ce qu'il sait faire, notamment sur le côté humain. Son ouverture d'esprit est incroyable, le fait qu'il ait voyagé à travers le monde, qu'il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu'on lui dit, ouvert à la conversation » apprécie la joueuse du Paris Saint-Germain avant de poursuivre. « Ça amène de la fraîcheur. Il me semble très juste dans ce qu'il fait, avec un discours positif, ambitieux. C'est ce dont avait besoin le groupe, aller main dans la main vers le même objectif. On sent un élan qui doit nous porter jusqu'à la Coupe du monde ».

Hervé Renard fait déjà l'unanimité

Et la latérale gauche de conclure. « Il recherche une cohésion d'équipe, et encore plus dans les moments difficiles. Il a eu un discours très fort en causerie qui m'a énormément touché et toutes les filles d'ailleurs. Quand il parle, on ressent une grande sincérité et l'amour de notre nation. On se devait de gagner pour sa première » a-t-elle détaillé. Autant dire que les premiers pas d’Hervé Renard en Equipe de France féminine sont réussis. De beaux débuts à confirmer mardi avec la réception du Canada en match amical afin de conclure cette trêve internationale studieuse.