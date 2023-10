EdF ‍: Coman, Dembélé, la France a un gros problème

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ce vendredi contre les Pays-Bas, Didier Deschamps va titulariser Randal Kolo Muani et Kingsley Coman en attaque pour épauler Kylian Mbappé.

Lors des derniers matchs de l’Equipe de France, Didier Deschamps a testé beaucoup de joueurs dans le trio offensif pour épauler Kylian Mbappé. Au poste de numéro neuf, Olivier Giroud et Marcus Thuram représentent une concurrence importante pour Randal Kolo Muani et globalement, on peut penser qu’un joueur se détachera d’ici le mois de juin prochain. Dans le couloir droit en revanche, cela est moins évident.

Coman, Dembélé, personne ne s'impose à droite

Depuis plus de cinq ans, Ousmane Dembélé et Kingsley Coman se livrent bataille pour la place de titulaire… sans que personne ne parvienne à afficher des statistiques dignes de ce nom et donc à se détacher. Au micro de la Chaîne L’Equipe, Carine Galli a évoqué ce problème de l’Equipe de France. Et pour elle, impossible de trancher en faveur de l’attaquant du Bayern Munich ou pour celui du Paris Saint-Germain, tant les deux joueurs sont similaires. Des dribbleurs terriblement maladroits dans le dernier geste mais qui peuvent déstabiliser n’importe quelle défense dans les duels en un contre un.

« Quel que soit le joueur utilisé par Didier Deschamps au poste d’ailier droit, c’est toujours assez moyen. Dembélé est toujours moyen en Equipe de France tandis que Coman est insuffisant. Depuis le temps qu’il est en Bleus, Coman devrait avoir des statistiques incroyables. Que ce soit l’un ou l’autre, je trouve ça dommage que ces deux joueurs n’aient pas de statistiques. Ils sont là depuis l’Euro 2016, c’est trop peu. Le côté droit de l’Equipe de France avec Coman, Dembélé ou n’importe qui, est moyen et il y a une place à prendre. Devant, j’ai une préférence pour Giroud devant Kolo Muani. Au PSG, c’est trop peu, il n’est pas virevoltant alors que Giroud est dans ses standards habituels » a analysé Carine Galli, peu convaincue par les options à la disposition de Didier Deschamps pour le poste d’ailier droit. Un autre joueur pourrait être amené à évoluer à ce poste dans les mois à venir… Randal Kolo Muani, qui a déjà joué dans ce rôle et qui pourrait être décalé sur un côté s’il ne s’impose pas en numéro neuf. Il faudra également guetter le potentiel retour à la compétition de Christopher Nkunku, actuellement blessé avec Chelsea ou encore l’évolution de Moussa Diaby, auteur d’un très bon début de saison en Premier League sous les couleurs d’Aston Villa.