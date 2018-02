EdF : Chouchou de Deschamps ? Ça fait bien marrer Sissoko...

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2014 puis l’Euro 2016, Moussa Sissoko sera-t-il présent avec les Bleus pour le Mondial en Russie à la fin de la saison ? La concurrence est énorme à son poste avec notamment Rabiot, Tolisso, Kante, Pogba ou encore Matuidi. Mais le polyvalent milieu de terrain de Tottenham croit en ses chances. Et se moque pas mal de ceux qui pensent qu’il est sélectionné car il est le « chouchou » (ou soldat préféré) du sélectionneur tricolore.

« C'est une très bonne concurrence ! Depuis que je joue au foot, il y a toujours eu cette concurrence, ça ne m'a jamais fait peur. Au contraire, ça me motive encore plus. Soldat préféré du sélectionneur ? Je l'entends souvent. Après sérieusement je n'y prête pas attention. Moi j'essaye de faire mon job sur le terrain. C'est le sélectionneur qui prend ses décisions. Il sait de quoi je suis capable, il m'a vu évoluer depuis plusieurs années. Le coach prendra ses décisions. Il fera en son âme et conscience le meilleur groupe possible et après, nous, en tant que joueurs, on devra s'y plier » a expliqué Moussa Sissoko dans une interview accordée à L’Equipe. Pour rappel, Moussa Sissoko a disputé 24 matchs de Premier League avec les Spurs cette saison. Mais il n’en a débuté que 12…