EdF ‍: Ce joueur de l'OM indispensable, fin du débat chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a pulvérisé Gibraltar ce samedi soir lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Parmi les satisfactions de la rencontre : Jonathan Clauss.

Non-sélectionné pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Jonathan Clauss avait dû faire face à un terrible coup dur. Le latéral de l'OM s'est néanmoins remis au travail et a fini par de nouveau faire son retour en équipe de France. Didier Deschamps a changé son système et compte désormais sur la présence d'un latéral droit de métier. Le sélectionneur des Bleus a peut-être enfin trouvé son bonheur avec Jonathan Clauss. Ce samedi contre Gibraltar, malgré la faible opposition, l'ancien du RC Lens a fait le travail, avec d'ailleurs un but à la clé. Pour de nombreux observateurs, Jonathan Clauss saisit enfin la chance qui lui est donnée. C'est notamment l'avis de Martin Mosnier.

Clauss enfin lancé avec les Bleus ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

Lors d'une débrief sur Eurosport, le journaliste n'a en effet pas manqué d'avoir un mot pour le joueur de 31 ans. « Trois joueurs ressortent. Jonathan Clauss a fait un super match. Il a fait des centres dans les bonnes zones, il a marqué, il a fait une passe décisive pour Dembélé. Je trouve que Clauss continue de grandir en équipe de France. Je pense qu'il y a peut-être eu un basculement. Je vois aussi Coman qui a marqué un doublé et un duo Thuram-Giroud. Giroud marque un doublé, presque un triplé. Giroud a montré à Thuram ce qui l'éloignait du très haut niveau international », a notamment indiqué Martin Mosnier. Même son de cloche concernant Clauss pour Maxime Depuis, qui a lui renchéri : « Il est en train de bien remplir le trou à droite. Cela aurait fait tache qu'il se rate face à Gibraltar ou soit moyen. Il a été très bon et ce sont des points marqués ». En espérant pour le joueur que ce soit désormais suffisant pour enfin être lancé et faire partie de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024 en Allemagne.