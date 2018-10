EdF : C'est qui le patron ? C'est déjà Mbappé balance Riolo

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, PSG.

Interrogé sur le cas de Kylian Mbappé en équipe de France, Daniel Riolo estime que l'attaquant du PSG est d'ores et déjà le patron des Bleus.

Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner. Suite à un été royal, et un titre de champion du monde, le joueur de 19 ans poursuit sa bonne dynamique en club et en sélection. Quatre jours après un impressionnant quadruplé contre l'OL en Ligue 1 sous le maillot du PSG (5-0), la pépite du football français a sauvé la formation de Didier Deschamps contre l'Islande en match amical jeudi (2-2). Entré à l'heure de jeu, celui qui fait la UNE du Time Magazine a d'abord provoqué le but contre son camp d'Eyjolfsson avant d'égaliser sur un penalty à la 90e minute. Une nouvelle grande performance pour le prodige francilien qui fait dire à Daniel Riolo que Mbappé n'a déjà plus d'égal en France.

« Mbappé ? Il t’oblige à être en permanence dithyrambique ! Il te laisse à court d’argument, il est hors du commun et fait des différences ! C’est formidable et c’est une chance de l’avoir ! Avant la Coupe du Monde, on disait qu’il était tombé du ciel pour les Bleus ! Le virage lors de ce mondial c’est le match face à l’Argentine et la folie dans ce math-là. Elle a été représentée par Mbappé, avec ses accélérations et la verticalité dans son jeu. Mbappé est l’homme fort des Bleus ! Même plus que d’autres ! Aujourd’hui, tu as les tauliers comme Griezmann, Varane, Lloris ou Pogba, et puis tu as le mec qui fait des différences, celui qui est à part, hors du commun. Et bien ce mec-là, c’est Kylian Mbappé ! », a lancé, sur RMC, le journaliste, qui pense donc que Mbappé est en train de mettre Grizi dans l'ombre en équipe de France, comme il le fait déjà au PSG avec Neymar.