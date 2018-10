EdF : Blasé par Rabiot, Deschamps refile le dossier à Le Graët

Dans : Equipe de France, PSG.

Retenu dans la liste des suppléants pour le Mondial 2018, Adrien Rabiot s’était fait remarquer en refusant de rester à disposition de Didier Deschamps durant la préparation des Bleus. Une prise de position qui coûte cher au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, lequel ne figure pas dans la dernière liste du sélectionneur tricolore, malgré l’absence de Corentin Tolisso. Et sur TF1, l’entraîneur des Bleus a clairement indiqué que c’était maintenant Noël Le Graët qui s’occupait de ce dossier qui a visiblement agacé le staff technique de l’Equipe de France.

« Non il ne m’a pas appelé. Je ne peux pas balayer ce qui s’est passé d’un revers de main. Je le répète, c’est important, ce n’est pas par rapport à moi mais par rapport à ce que doit représenter ce maillot pour tous les joueurs. C’est trop tôt, sans pour autant lui enlever ses qualités footballistiques. Le président (Noël Le Graët) a dit qu’il le rencontrerait. Il n’y a aucune obligation, c’est comme il le sent mais il s’est passé déjà un petit peu de temps. On parle du mois de mai, on est déjà au mois d’octobre » a regretté Didier Deschamps, qui a décidé de miser sur Tanguy Ndombele pour remplacer Corentin Tolisso, victime d’une rupture des ligaments croisés.