UNFP : Karim Benzema est le meilleur, les votes ont parlé

Dans : Foot Europeen.

Karim Benzema a été élu ce dimanche meilleur joueur français évoluant à l’étranger, dans le cadre des Trophées UNFP.

L’attaquant français ne s’est pas encore vu remettre cette distinction lors d’une cérémonie, en raison de la situation sanitaire bien évidemment. Il aura en tout cas d’autres préoccupations ce dimanche soir, avec l’avant-dernière journée de Liga. Mais à 33 ans, le buteur du Real Madrid garnit encore un peu plus son armoire à trophée, avec cette reconnaissance venant des acteurs du championnat de France. Karim Benzema était notamment en concurrence avec son coéquipier Ferland Mendy, le Barcelonais Ousmane Dembélé, et les joueurs de Premier League que sont Ngolo Kanté (Chelsea) et Hugo Lloris (Tottenham).

« C’est la deuxième fois en trois ans. C’est un prix très important pour moi. Je suis très content de le gagner une nouvelle fois. Et je remercie l’UNFP et tous les joueurs qui vont voté pour moi. C’est une fierté comme à chaque fois », a réagi le buteur tricolore au micro de BeIN Sports, en posant avec son trophée bien reçu dans sa demeure à Madrid. Cette saison, KB9 a encore marqué les esprits en dépassant la barre des 20 buts en championnat, ce qui est désormais une coutume pour lui depuis trois ans et le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus. Il sera toutefois, sauf miracle, trop loin de Lionel Messi pour le rattraper pour le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Mais en tout cas, ses performances sous les ordres de Zinedine Zidane attirent l’oeil en France, où il est toujours considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste.