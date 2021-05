EdF : Benzema, Riolo se sent pris pour un con

Dans : Equipe de France.

Dans une interview accordée à L’Equipe ce mardi, Karim Benzema a évoqué son retour en Equipe de France.

L’attaquant du Real Madrid n’a cependant pas été beaucoup plus bavard que Didier Deschamps au moment de dévoiler les détails de sa rencontre avec le patron de l’Equipe de France. « On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants... » a simplement glissé Karim Benzema, refusant d’entrer dans les détails et d’en dire plus que Didier Deschamps, qui s’est exprimé la semaine dernière à ce sujet. On ne saura donc pas vraiment comment les deux hommes se sont rabibochés, cinq ans après. Ce que regrette profondément Daniel Riolo, consultant pour RMC.

Riolo en veut à Deschamps

« On attend depuis une semaine, mais visiblement la stratégie de com’ c’est de ne rien dire. C’est de nous prendre pour des idiots. "Contentez vous d’être heureux de son retour si vous aimez le foot et rien d’autre", c’est en gros le message » lance Daniel Riolo, un brin agacé, avant de poursuivre. « Après 5 ans, on s’est vu et en 5 minutes tout est redevenu comme avant. Si si, il a vraiment dit ça dans l’interview. Il ne manquait plus qu’une photo des deux protagonistes courant sur la plage l’un vers l’autre au ralenti ». Et de conclure.

« Peut-être que ces gens là se sont dits qu’on ne pourrait pas comprendre. On doit tous être trop cons. Alors ceux qui ne voulaient plus de Benzema et bien, ils n’en voudront toujours pas. Et ceux qui l’attendaient sont prêts maintenant pour voir ses buts. Le foot, rien que le foot. Moi, j’aime bien aussi quand le foot devient une histoire d’hommes. Ça le rend plus beau, plus fort, plus marquant. J’aime quand le foot devient histoire et légende. Malheureusement Didier Deschamps a décidé qu’on était trop cons pour ça… ». Il ne reste maintenant plus qu’à attendre le grand retour de Karim Benzema, mercredi avec l’Equipe de France à l’occasion du rassemblement des Bleus. Sans que l’on sache vraiment comment ce retour a été rendu possible.