EdF : Benzema rappelé, les Français valident le retour du banni

Dans : Equipe de France.

De retour en équipe de France après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema sait qu’il ne fera jamais l’unanimité dans l’Hexagone. Mais à en croire les chiffres d’un récent sondage, la convocation de l’attaquant du Real Madrid fait plaisir à une majorité de Français.

Comme on pouvait s’y attendre, la fin de la mise à l’écart de Karim Benzema a immédiatement provoqué des réactions de ses détracteurs. Certains acteurs, notamment du monde politique, s’étonnent que Didier Deschamps redonne une chance à l’attaquant du Real Madrid. Et pourtant, une majorité de Français approuve parfaitement le choix du sélectionneur de l’équipe de France. La preuve avec ce sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax, selon lequel 57 % des Français valident le retour de Karim Benzema chez les Bleus.

Le pourcentage grimpe même jusqu’à 68 % pour les amateurs de football, conscients qu’un attaquant à 22 buts et 8 passes décisives cette saison en Liga peut énormément apporter aux côtés de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann. En effet, pendant que 65 % des Français jugent les Bleus meilleurs avec l’ancien Lyonnais, 77 % des amoureux du ballon rond sondés estiment qu’il apportera une plus-value au groupe de Didier Deschamps. On est loin, très loin des 25 % enregistrés pour cette même question en 2016.

Un chiffre moins flatteur

Depuis, Karim Benzema est devenu le principal atout offensif du Real Madrid, et même l’un des tout meilleurs attaquants au monde. Ce qui explique pourquoi 68 % des Français interrogés, et 80 % des amateurs de football voient le retour de « KB9 » comme une chance supplémentaire de remporter l’Euro cet été. En revanche, 51 % des Français pensent que Karim Benzema peut nuire à l’image de l’équipe de France, alors que 60 % des amateurs de football pensent le contraire. A l’avant-centre de briller sous le maillot tricolore afin de convaincre les personnes encore réticentes.