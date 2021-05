EdF : Benzema ne balancera pas Deschamps

Dans : Equipe de France.

De retour en équipe de France cette semaine, Karim Benzema a tenu à remercier Didier Deschamps lors de sa première conférence de presse sous le maillot des Bleus.

Cela faisait plus de six ans que KB9 n’avait pas parlé à des journalistes lors d’une conférence de presse avec la tunique de l’équipe de France. Blacklisté par Didier Deschamps depuis 2015, et l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid a effectué son retour à Clairefontaine ces derniers jours. En pleine préparation pour l’Euro 2021 avec les champions du monde, comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, Benzema prend un énorme plaisir à s’entraîner avec la France. S’il attend les matchs amicaux puis les chocs contre l’Allemagne ou le Portugal à l’Euro avec beaucoup d'impatience, le buteur de 33 ans a fait passer un petit message au sélectionneur, avec qui il a remis les compteurs à zéro lors d’une rencontre secrète en avril dernier. Mais pour autant, impossible pour lui de dévoiler la teneur de leur discussion.

« Merci Didier ! »

« Avec Didier Deschamps, peu importe qui a cherché quoi. L'essentiel, c'est qu'on s'est parlés, on a discuté, on a parlé football, pas que, on a parlé longtemps, ça s'est super bien passé, on a bien discuté entre hommes. Le plus important est que je sois dans le groupe, je suis super content d'être ici, c'est ce qui m'importe. Je ne suis pas ici pour répéter les discussions, ce sont des discussions privées, ensemble. Le plus important est que je vais pouvoir rejouer en équipe de France. Merci ? Je lui ai déjà dit. Vous voulez que je le dise ici ? Merci Didier ! (Rires). On a eu une discussion, ça a été dit, je suis là et je suis super content. Si je peux rajouter un truc : ‘Bonne fête maman, je t'aime’ », a lancé, en conférence de presse, Benzema, qui vit donc en paix après avoir été écarté des Bleus pendant de très longues années… Reste à savoir si ce Benzema nouveau va apporter un vrai plus aux Bleus sur le terrain.