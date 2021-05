Benzema : Cinq ans de gâchis, Deschamps accusé

Dans : Equipe de France.

Critiqué pour ne pas avoir convoqué Karim Benzema pendant des années, Didier Deschamps est aussi poussé dans les cordes avec le retour de l'attaquant français.

Le retour de Karim Benzema continue de faire réagir. Dans les colonnes de L’Equipe, Michel Platini s’est notamment interrogé sur la gestion de Didier Deschamps. « Tout ça pour ça ! Pourquoi ne pas l’avoir repris plus tôt, s’il n’y a pas de problème ? Tout le monde sait que Benzema mérite sportivement d’être en Équipe de France » a lancé l’ex-meneur de jeu de la Juventus Turin et de l’Equipe de France. Invité à réagir aux propos de Michel Platini sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Pierre Nigay a partagé à 100 % l’analyse de l’ancien patron de l’UEFA. Pour le journaliste, qui a longtemps suivi l’Equipe de France au quotidien, il est clair que Didier Deschamps a des comptes à rendre après avoir snobé Karim Benzema pendant plus de cinq ans avant de le faire revenir à un mois de l’Euro. Le timing interroge, tout autant que les raisons de cette réconciliation inattendue.

« Je partage complètement l’avis de Platini sur Benzema. La phrase qu’il dit, c’est quasiment mot pour mot la phrase que j’aurais pu dire le jour de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro. Pour avoir beaucoup suivi les Bleus ces dernières années, il nous a tout le temps renvoyé dans les cordes quand on lui posait des questions sur Karim Benzema. Il avait réussi à noyer le poisson pendant des années. Tout ça pour ça. Pourquoi ne pas l’avoir repris plus tôt ? L’argument sur l’aspect offensif qui n’a pas plu à Deschamps en mars, je l’entends. Mais ça fait 5 ans que Benzema n’avait pas été sélectionné en Bleus et on ne peut pas dire que sur ces cinq ans, l’attaque de l’Equipe de France a écrasé le monde entier. Donc je comprends la réaction de Platini qui ne comprend pas pourquoi on a attendu tout ce temps pour reprendre Benzema. Pourquoi maintenant ? » a lancé l’ancien journaliste de Téléfoot, interloqué par la méthode Deschamps et sa gestion du cas Karim Benzema.