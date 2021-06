EdF : Benzema vise l’Euro et le Ballon d’Or

Dans : Equipe de France.

De retour en équipe de France après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema va disputer l’Euro. Une compétition qui, en cas de sacre, pourrait lui permettre de remporter le Ballon d’Or.

C’est un Karim Benzema tout souriant qui a redécouvert l’équipe de France ces derniers jours. Ravi d’avoir mis les choses au clair avec le sélectionneur Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid ne cache pas sa joie depuis son arrivée à Clairefontaine. Le Merengue apparaît déjà complice avec ses coéquipiers et le staff technique. Lui qui a vécu un moment forcément particulier en amical contre le Pays de Galles (3-0) mercredi.

« Comment c’était ? Beaucoup d'émotion, de la joie de revenir en équipe de France et de jouer au foot, a réagi Karim Benzema pour l’AFP. Les émotions montent crescendo. Je suis content d'arriver sur le terrain, de bien me sentir et de jouer au ballon. Il y a eu beaucoup d'émotions, que ce soit la Marseillaise, mettre le maillot de l'équipe de France à nouveau, être sur le terrain avec les copains et prendre du plaisir. »

« C’est toujours dans ma tête »

Si l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais peut savourer son retour en Bleu, c’est aussi parce que sa convocation a été bien accueillie par les supporters de l’équipe de France. « Bien sûr que cela s'est très bien passé. J'ai eu de très bons retours, et je sens l'atmosphère, ce qui se passe autour de moi, c'est parfait, s’est réjoui l’international tricolore. Cela me permet d'être très concentré sur ce que je dois faire sur le terrain, parce que c'est le plus important. »

Ainsi, Karim Benzema pourra porter sa sélection pendant l’Euro, un titre qui pourrait le rapprocher du Ballon d’Or auquel il pense. « Toujours. C'est toujours dans ma tête, a-t-il avoué. Après, comment le gagner ? C'est ça qu'il faut se mettre comme question dans la tête. Cela passe par des grandes compétitions, par des gros matchs. L'avoir dans un coin de sa tête c'est bien, cela permet de se motiver encore plus sur un terrain. » Aucun souci à se faire, Benzema n’en perdra pas son altruisme pour autant.