EdF : Benzema et Varane, un miracle à la sauce Qatar !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Eloignés de l'entraînement collectif depuis le regroupement de l'équipe de France, Karim Benzema et Raphaël Varane sont présents avec leurs coéquipiers à la séance organisée à 48h de France-Australie.

Dans deux jours, les Bleus débuteront leur campagne dans la Coupe du Monde 2022 avec le match qui sur le papier semble le plus simple du groupe, ce sera contre l’Australie au Al Janoub Stadium d’Al-Wakrah. Pour cette rencontre, Didier Deschamps semble encore hésiter concernant son onze de départ, mais à priori le sélectionneur français devrait avoir l’embarras du choix. En effet, ce samedi soir, c’est un groupe de 26 joueurs qui a participé à l’entraînement collectif, avec notamment la présence de Karim Benzema et de Raphaël Varane qui depuis le regroupement de lundi dernier bossaient à l’écart. Au point même que les forfaits de l’attaquant et du défenseur semblaient presque inéluctables pour cette première rencontre de l'équipe de France.

Varane et Benzema, dernier test avant le début du Mondial

Direction l’entraînement à huis clos pour une grosse séance 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/AQ5HJDlx8Y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2022

Bien évidemment, rien ne dit que cette présence du Ballon d’Or et du joueur de Manchester United à l'entraînement assure leur présence face à l’équipe d’Australie, mais au moins elle éloigne un forfait pour un ou plusieurs matchs lors de cette Coupe du Monde. Selon plusieurs médias présents sur place au Qatar, c'est une fois que l'entraînement sera terminé, le staff des Bleus tiendra compte des sensations de Benzema et Varane avant de faire un choix définitif, mais durant les 15 minutes ouvertes aux médias, les deux joueurs n'ont pas réellement semblé avoir une quelconque retenue. L'équipe de France respire un peu mieux, et ses supporters également, alors que la compétition s'approche et que les choses évoluent dans le bon sens pour un groupe déjà marqué par la blessure de Christopher Nkunku.