EdF : Benzema et un invité surprise, elle conseille Deschamps

Dans : Equipe de France.

Le 18 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour l’Euro avec l’Equipe de France.

Malgré une hype toujours plus importance au fil des semaines, Karim Benzema ne devrait pas être retenu par le patron des Bleus. Un immense regret pour Louisa Necib, ancienne joueuse de l’Equipe de France. Interrogée par BeInSports, l’ex-Lyonnaise (2007-2016) a indiqué que Karim Benzema méritait de participer au championnat d’Europe au vu de ses prestations remarquables au Real Madrid. Invitée à dévoiler sa liste élargie à 26 joueurs, Louisa Necib a par ailleurs milité pour la sélection de Jordan Veretout, auteur d’une saison remarquable sous les couleurs de l’AS Roma. Notons par ailleurs que la joueuse formée au CNFE Clairefontaine retiendrait Aymeric Laporte, pourtant remplaçant à Manchester City ainsi que Nabil Fekir, Moussa Sissoko ou encore Léo Dubois.

« Je mets Benzema dans ma liste car je le juge uniquement sur ses performances sportives. Il mérite amplement d’être dans cette Equipe de France. Au milieu, j’ai rajouté ma surprise, un joueur qui n’a pas encore goûté à l’Equipe de France, Jordan Veretout. Il fait une superbe saison avec la Roma, c’est un joueur complet, box to box qui est capable de marquer. Après, c’est du standard avec des joueurs que l’on a l’habitude de voir chez les Bleus » a analysé Louisa Necib avant de dévoiler sa liste de 26 joueurs dans son intégralité. Pour rappel, Didier Deschamps communiquera sa sélection pour l’Euro à l’occasion du Journal de 20h sur TF1 et M6 au micro de Marie Portolano et de Nathalie Iannetta.

La liste de 26 joueurs de Louisa Necib pour l'Euro :

Gardiens : Lloris, Maignan, Mandanda

Défenseurs : Pavard, Dubois, Varane, Kimpembe, Upamecano, Lenglet, Laporte, Lucas Hernandez, Ferland Mendy

Milieux : Kanté, Pogba, Veretout, Rabiot, Sissoko, Fekir

Attaquants : Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, Dembélé, Martial, Giroud, Ben Yedder