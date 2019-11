EdF : Benzema et l'Algérie, Nabil Djellit met fin au débat

Dans : Equipe de France.

Ce week-end, le nom de Karim Benzema a massivement été associé à l’Equipe de France… mais également à la sélection algérienne de football.

Et pour cause, le buteur du Real Madrid a clairement invité le président de la FFF à faire le nécessaire afin qu’il puisse évoluer en sélection algérienne. « Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons » a notamment publié Karim Benzema sur son compte Twitter. Reste que l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui a disputé l’Euro 2012 et la Coupe du monde 2014 avec les Bleus, ne peut plus défendre les couleurs d’une autre sélection.

Le débat est donc totalement inutile, comme l’a indiqué sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit. « Il (Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie) ne peut pas être intéressé par un joueur non sélectionnable. Question et réponse inutiles devant l'impossibilité de la situation. Benzema avait le choix. Il a choisi » a indiqué Nabil Djellit, toujours bien informé sur l’équipe d’Algérie, et pour qui ce débat enflammé liant Karim Benzema et les Fennecs n'a pas de sens. Un point de vue certainement partagé par la majorité des observateurs, ce qui ne devrait pas empêcher les débats et les polémiques dans les prochains mois, alors que l’Equipe de France de Didier Deschamps participera à l’Euro 2020 l’été prochain. A moins d’un tremblement de terre, sans Karim Benzema.