EdF : Benzema et Deschamps trop fiers pour se réconcilier ?

Auteur d’une nouvelle prestation aboutie en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Karim Benzema suscite l’admiration des observateurs.

Ancien attaquant de l’Equipe de France, Christophe Dugarry est subjugué par le talent sans commune mesure de Karim Benzema. A l’instar de nombreux supporters et anciens joueurs des Bleus, l’ex-animateur de RMC milite pour un retour de Karim Benzema en Equipe de France. Au détour d’une interview accordée au journal L’Equipe, Christophe Dugarry a fait savoir qu’il croisait les doigts pour que Didier Deschamps et le buteur du Real Madrid mettent de l’eau dans leur vin afin de rendre possible le retour de l’ancien Lyonnais à Clairefontaine. Le champion du monde 1998 n’y croit cependant pas beaucoup, estimant que les deux hommes ont une fierté bien trop importante pour faire le premier pas, indispensable à une réconciliation rapide avant l’Euro.

« Il est exceptionnel ! Quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018), un but tous les deux matches, onze ans au Real, c'est juste incroyable. J'ose espérer que le sélectionneur et lui seront capables de mettre un peu d'eau dans leur vin, mais j'en doute ! Ils ont une immense fierté, ils ont l'air tellement loin l'un de l'autre, mais l'équipe de France en aurait besoin. C'est un ordinateur, Benzema. Il comprend le foot. Il est brillant d'intelligence de jeu, il ne perd pas un ballon, il donne le tempo au match, il mène l'attaque, finit les actions, pied droit, pied gauche, de la tête. C'est l'attaquant français le plus complet qu'on n'ait jamais eu » a lancé Christophe Dugarry, lequel a bien conscience que le jeu de l’Equipe de France serait automatiquement bonifié par la présence d’un joueur tel que Karim Benzema. Reste que les Bleus devront très certainement composer de nouveau sans le buteur du Real Madrid, blacklisté par Didier Deschamps depuis plus de cinq ans.