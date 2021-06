EdF : Benzema-Giroud, rendez-vous au premier virage

Dans : Equipe de France.

Comparé à un karting par la F1 Karim Benzema dans un live sur Instagram en mars 2020, Olivier Giroud n’est pas rancunier.

Dans une interview accordée au Figaro au début de la préparation de l’Equipe de France pour l’Euro 2021, l’attaquant de Chelsea s’était amusé de cette comparaison. Poussant la blague jusqu’au bout, Olivier Giroud avait déclaré qu’en cas de victoire finale de la France à l’Euro 2021, il inviterait Karim Benzema pour aller fêter ça « sur un circuit de karting ». L’invitation avait été lancée, mais n’avait pas encore trouvé de réponse. Au micro de TF1, l’attaquant du Real Madrid, remis de sa blessure et qui sera titulaire face à l’Allemagne mardi soir (21 heures), a répondu à Olivier Giroud. Les deux hommes peuvent déjà réserver une piste.

« S’il veut oui » a répondu avec le sourire Karim Benzema. Plus sérieusement, l’ancien Lyonnais a donné de ses nouvelles, moins d’une semaine après sa sortie sur blessure contre la Bulgarie. Elles sont rassurantes. « Je me sens très bien. J’ai pu reprendre l’entraînement avec le groupe hier. Tout va bien. C’était une grosse douleur. Mais ce n’était qu’un coup. Il ne fallait pas que je force dessus en restant plusieurs minutes sur le terrain. On a un bon staff médical qui plus est. Aujourd’hui, je n’ai aucune gêne, aucune douleur, je suis à 100% physiquement, j’ai beaucoup travaillé en salle » a indiqué Karim Benzema avant d’évoquer son entente avec Kylian Mbappé. « Mbappé fait partie des meilleurs joueurs. J’aime beaucoup jouer avec lui. Il peut faire la différence à tout moment, il est rapide, il sait jouer en une touche. Les grands joueurs n’ont pas besoin de faire cent matchs ensemble pour bien s’entendre. Après, il y a toujours des choses à améliorer ». Tous les feux semblent donc au vert pour Karim Benzema avant le coup d’envoi de l’Euro pour la France.