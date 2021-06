EdF : Benzema de retour d'ici 72 heures

Dans : Equipe de France.

A désormais six jours de l'entrée en lice de la France dans l'Euro, les nouvelles sont plutôt rassurantes au sujet de Karim Benzema, victime d'un béquille contre la Bulgarie.

Didier Deschamps s’était voulu optimiste mardi soir après la sortie sur blessure de Karim Benzema lors de la première période du dernier match de préparation à l’Euro contre la Bulgarie. Remplacé par Olivier Giroud, l’attaquant du Real Madrid semblait souffrir d’une béquille et pas d’un souci musculaire sérieux à la cuisse. Presque 24 heures plus tard, Mohamed Bouhafsi confirme que du côté de l’équipe de France on n’est pas trop angoissé pour Karim Benzema. « Pas d’inquiétude pour KB9 ! Le muscle de Karim Benzema a dégonflé cette nuit et la douleur était moins importante. Néanmoins, la star du Real ne devait pas s’entraîner ce mercredi. Il va reprendre le chemin de l’entraînement d’ici 48 à 72 heures maximum », a précisé le rédacteur en chef football de RMC et BFM.