EdF : Benzema chez les Bleus ? Lloris évite un piège gros comme une maison

Mardi soir, Hugo Lloris va croiser la route de Karim Benzema à l'occasion du match de Ligue des champions entre Tottenham et le Real Madrid. Et avant ce rendez-vous, le gardien de but français des Spurs n'a pas évité une question sur Karim Benzema et sur la situation de l'attaquant madrilène par rapport aux Bleus, où Didier Deschamps refuse ostensiblement de le faire revenir.

Face à cette question piège, le capitaine de Tottenham et de l'équipe de France a été d'une diplomatie absolue, évitant de se mêler à cette histoire qui concerne le sélectionneur national. « Karim Benzema, je n’ai pas besoin de beaucoup en parler à mes coéquipiers, il est connu dans le monde entier. C’est un joueur fantastique. Cela fait un moment qu’il joue au Real Madrid et il s’en sort très bien. C’est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Ce n’est pas facile de jouer huit ans au Real Madrid, cela impose le respect. Au sujet de l’équipe de France, la décision de le rappeler ne m’appartient pas. Je me contente de regarder les matches et j’apprécie beaucoup la manière dont le Real joue et dont Benzema joue », a lancé Hugo Lloris, qui laisse à Didier Deschamps la responsabilité de faire ses choix pour l’équipe de France.