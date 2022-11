EdF : Benzema champion du monde ? La FIFA dira oui !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Il y a une semaine, Karim Benzema déclarait forfait pour le Mondial et devait quitter l'Equipe de France à quelques heures du match contre l'Australie. Un coup dur pour le ballon d'or 2022 qui rêvait de devenir champion du monde. Toutefois, son sacre reste possible.

Samedi 19 novembre, à la veille du match d'ouverture Qatar-Equateur, Karim Benzema voyait ses espoirs être réduits à néant. Lui qui avait tant travaillé pour revenir en Equipe de France et rejouer la coupe du monde après une mise à l'écart de plus de cinq années. Lui qui avait su élever son niveau en club et en sélection au point d'amener les Bleus au sacre en Ligue des Nations. Mais, sa cuisse l'a trahi au pire moment alors qu'il pouvait justifier son ballon d'or 2022 sur les pelouses qatariennes avec l'Equipe de France.

Benzema possible champion du monde dans le texte

C'est donc seul qu'il a quitté le groupe français dans la nuit de samedi à dimanche dernier, laissant derrière lui ses 25 partenaires et son rêve d'être enfin champion du monde. Enfin, sur le terrain. En effet, il a été pris dans la liste par Didier Deschamps et a démarré l'aventure au Qatar avec l'Equipe de France. Il est donc partie prenante d'un possible sacre.

Karim Benzema fait bien partie de l'équipe, il serait donc bien sacré Champions du Monde lui aussi ! https://t.co/dro1O5OozZ — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) November 24, 2022

C'est ce que confirme le groupe de supporters des Irrésistibles Français sur son compte twitter. Karim Benzema est toujours inclus dans l'effectif français enregistré par la FIFA. Cela est visible après consultation du site de l'instance mondiale et d'ailleurs le nom de Benzema est toujours présent sur les compositions de matchs des Bleus depuis le début de la compétition. En d'autres termes, Karim Benzema serait lui aussi sacré si l'Equipe de France allait au bout. Et la FIFA l'a d'ailleurs confirmé à RMC en précisant que si les Bleus étaient champions du monde en 2022, alors la FFF aurait droit à 26 médailles pour les joueurs inscrits sur sa liste, et cela même si le Ballon d'Or a officiellement été déclaré comme étant forfait. Reste à savoir si l'attaquant du Real Madrid le déplacement à Losail pour recevoir le trophée ou s'il se tiendra à distance du Qatar le jour de la finale prévue le 18 décembre. Cela ferait de lui le premier champion du monde en distanciel de l'histoire du tournoi, presque rien à envier à ceux qui ont gagné le titre en 1998 et 2018 sans même jouer une seule seconde.