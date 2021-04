EdF : Benzema a raté l’occasion de se réconcilier avec Deschamps

Dans : Equipe de France.

Mis à l’écart depuis plus de cinq ans, Karim Benzema ne devrait plus rejouer avec l’équipe de France. Du moins pas sous les ordres du sélectionneur Didier Deschamps qui a trop attendu selon Jérôme Rothen.

Discret dans les médias, surtout au sujet de sa mise à l’écart en équipe de France, Karim Benzema laisse son entourage parler à sa place. C’est donc son ancien agent Karim Djaziri qui a pris la parole cette semaine sur les ondes de RMC. Le proche de l’attaquant du Real Madrid l’a évidemment défendu en affirmant que le joueur, décrit comme irréprochable, n’avait pas à présenter ses excuses à Didier Deschamps. C’est justement l’erreur commise par l’ancien Lyonnais, dénonce Jérôme Rothen, persuadé que le sélectionneur n’attendait qu’un coup de fil du Merengue.

« Qu'est-ce qui empêche Karim Benzema de communiquer de la même façon que Karim Djaziri ? De toute façon, on peut dire ce qu'on veut sur cette affaire-là, mais c'est pour ça que ça ne s'arrangera jamais, a prédit le consultant de la radio. C'est une affaire d'hommes entre les deux. Il y a peut-être des propos de Karim Benzema qui ont été mal interprétés par Didier Deschamps mais il a vécu des menaces, c'est allé très loin sur sa famille... C'est sûr qu'il lui en tient rigueur parce que c'est venu de Karim Benzema. La faute au départ, c'est bien Karim Benzema qui l'a faite, ce n'est pas Didier Deschamps. L'histoire avec Mathieu Valbuena... »

« Benzema a fait une grave erreur ! »

« Après, qu'il soit fautif ou pas, je n'en ai rien à faire ! C'est cette affaire-là qui a tout déclenché. Si le joueur que je trouve incroyable, comme tout le monde, on est tous unanimes, pense qu'il n'a pas fauté et qu'il n'a pas à s'excuser, excuse-moi de penser qu'il fait une grave erreur ! Ça ne pourra jamais s'arranger. Tu peux faire toutes les communications du monde. Didier Deschamps attend (des excuses), enfin il attendait, maintenant je pense que c'est trop tard. Il attendait juste un appel, qu'ils se voient, qu'ils parlent de cette affaire-là. Et là je suis persuadé qu'il aurait de nouveau été sélectionné. Mais malheureusement il ne l'a jamais fait et ça ne peut pas s'arranger », a regretté Jérôme Rothen, qui aurait aimé voir Karim Benzema au milieu de cette belle génération tricolore.