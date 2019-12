EdF : Benzema a pris perpette, Pierre Ménès est révolté

Dans : Equipe de France.

L’Euro 2020 se disputera très certainement sans Karim Benzema, l’un des meilleurs attaquants d’Europe actuellement.

C’est la situation décidée par Didier Deschamps, qui a écarté le buteur du Real Madrid depuis le début de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Un choix cash qui continue de faire couler beaucoup d’encre, surtout quand le président de la FFF en rajoute une couche inutilement pendant l’automne. En attendant, c’est la France qui se prive d’un talent incroyable pour une affaire qui sera de toute façon interminable sur le plan judiciaire. Un énorme gâchis selon Pierre Ménès, qui arrive pourtant à partager les torts, estimant que Karim Benzema aurait aussi du faire un pas vers l’équipe de France et son sélectionneur.

« On est en France, donc cette affaire de la sextape va mettre dix ans à être jugée. Mais dans tous les cas, cela ne justifie pas de prendre perpette (en Equipe de France). Il a déjà loupé deux grandes compétitions, ça suffit ! Et puis moi j’aime le football. Si tu alignes une attaque Benzema, Griezmann, Mbappé, tu fais peur au monde entier. Avec Olivier Giroud, tu fais peur à personne. Sportivement, je suis totalement pour son retour en Equipe de France. Je pense qu’à travers ses déclarations, Benzema n’a cependant pas fait ce qu’il fallait pour revenir. Discrètement, il aurait dû prendre son petit avion pour aller rencontrer Deschamps, pour discuter avec Le Graët… Entre ses déclarations et son manque de volonté d’aller à la rencontre de ceux qui décident, il n’a pas fait complètement ce qu’il fallait », a livré, dans un entretien à Boomedia, le consultant clairement frustré de ne pas voir Benzema en bleu l’été prochain.