EdF : Benzema a donné la leçon aux Français

Impeccable sur le terrain avec ses quatre buts, Karim Benzema n’est pas parvenu à remplir son objectif de remporter un premier trophée avec l’équipe de France.

L’attaquant du Real Madrid a en tout cas le mérite d’avoir su s’imposer sportivement, même si les critiques peuvent toujours tomber, les Bleus n’ayant pas réussi leur Euro. Et à peine l’élimination face à la Suisse prononcée au coup de sifflet final, cela n’a pas tardé à régler ses comptes. Sur le terrain entre Paul Pogba et Adrien Rabiot avec des reproches du joueur de la Juventus à La Pioche sur un ballon perdu, et surtout dans les tribunes entre les familles de plusieurs joueurs. La presse et les « insiders » ont ensuite pris le relai pour évoquer un Griezmann agaçant et à l’égo surdimensionné, et un Didier Deschamps qui a perdu le contrôle de son groupe, tant au niveau du comportement que des choix tactiques dictés par les joueurs. Mais nul trace de Karim Benzema dans aucune de ces embrouilles, petites ou grandes, et ce comportement irréprochable est à souligner, et est surtout un exemple à suivre, affirme So Foot.

« Trouver sa place dans ce groupe en tant que l’un des meilleurs joueurs français au monde, mais après une si longue absence était un périlleux exercice d’équilibriste dans lequel Karim Benzema aurait pu trébucher. Il aura finalement naturellement brillé. Sans prétendre à plus, sans fausse modestie, il a tout simplement pris la place que les autres lui ont donnée au vu de sa carrière, son aura et son talent. Sur la fin de l’Euro, alors que les épisodes orageux se sont succédé dans le ciel bleu, apportant au moulin à polémiques et à embrouilles suffisamment d’eau pour brasser pendant un moment, Karim Benzema est resté étonnamment sec. Impeccable sur le terrain, discret en dehors, l'attaquant madrilène n'a fait aucune vague », a souligné le magazine spécialisé, ravi de voir que les éternels détracteurs de Karim Benzema n’ont absolument rien eu à se mettre sous la dent pendant cet Euro.