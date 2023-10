EdF ‍: Avec Coman et Dembélé, Deschamps s’arrache les cheveux

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Titularisé contre les Pays-Bas (victoire 2-1) vendredi, Kingsley Coman n’a pas fait évoluer ses statistiques en équipe de France. L’ailier tricolore, comme son concurrent Ousmane Dembélé, ne parvient pas à franchir ce cap en sélection.

Avec six victoires en autant de matchs, l’équipe de France se qualifie sans trembler pour l’Euro 2024. Les Bleus réalisent une campagne quasi parfaite et récompensée après cette victoire à l’extérieur face aux Pays-Bas. Plus serein, Didier Deschamps peut commencer à s’interroger sur les détails à peaufiner avant la compétition en Allemagne l’été prochain. Le sélectionneur français peut notamment s’attarder sur le poste d’ailier droit où, selon le journaliste Maxime Dupuis, Kingsley Coman, titulaire vendredi, reste aussi inefficace que son concurrent Ousmane Dembélé.

Kingsley Coman 🇫🇷 devient le 1er joueur de l'histoire à n'avoir disputé aucun de ses 52 premiers matches avec l'Équipe de France dans son intégralité. #NEDFRA — Stats Foot (@Statsdufoot) October 13, 2023

« Que ce soit Coman ou Dembélé, ce poste d'ailier droit reste fouillis et en retrait, a critiqué le spécialiste d’Eurosport. On est maintenant à 91 sélections cumulées pour neuf buts, aucun attaquant ne résisterait à ça. Evidemment, c'est un cumul, mais quand même. Regardez le match de Coman, il est sur le premier but. Et à un moment il fait un grand pont sans toucher le ballon qui est exceptionnel ! Et derrière il y a un centre au troisième poteau… Ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est qu'est-ce qu'il faut à Coman et à Dembélé pour passer le cap supérieur ? »

« Coman ne peut pas dire ça »

« Quand Coman dit en conférence de presse qu'il ne vit pas pour les stats, non ! Il ne peut pas dire ça. A un moment, au bout de 52 sélections, tu ne peux pas avoir que cinq buts. Même sur un malentendu, tu dois marquer un peu plus, ou être plus décisif dans des gestes. Aujourd'hui il y a trop de moments où l'on cherche l'étincelle mais on ne la voit pas. La Coupe du monde 2022 de Dembélé... On est quand même en droit d'attendre une étincelle », a estimé le journaliste.