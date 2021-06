EdF : Aulas en extase devant Karim Benzema

Dans : Equipe de France.

Mercredi soir, Karim Benzema a été le grand bonhomme du match entre la France et le Portugal du côté des Bleus avec un doublé.

Enfin buteur, l’avant-centre du Real Madrid a livré un match d’envergure face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Dans tous les bons coups, il a pris sa responsabilité sur penalty juste avant la mi-temps avant d’inscrire un but somptueux après le repos. Un doublé qui fait le bonheur des supporters de l’Equipe de France à cinq jours du huitième de finale contre la Suisse, et notamment de Jean-Michel Aulas. Sur son compte Twitter, le président de l’OL, où Karim Benzema a été formé, a rendu un vibrant hommage à son ancien buteur.

« Karim tu as été magnifique et efficace : la ferveur populaire est exceptionnelle : les supp t’adorent … A lundi on sera aussi à Bucarest » a lancé Jean-Michel Aulas, rendant un très bel hommage à Karim Benzema. Après son doublé, l’attaquant de l’Equipe de France et du Real Madrid a savouré son retour dans le cœur du peuple tricolore. « Dès que j'ai mis ce but, on a vu l'engouement des supporters et ça m'a donné beaucoup de forces et permis de rester concentré et mettre ce deuxième but au retour des vestiaires. Je savais en revenant, les critiques, ça fait partie du foot. C'est comme ça. Je ne baisse jamais les bras. À chaque fois que je rentre, j'ai envie de marquer et de faire marquer » a notamment expliqué l’avant-centre de l’Equipe de France après le match nul des Bleus contre le Portugal (2-2). Ce point suffit au bonheur de Didier Deschamps dans la mesure où la France termine première de son groupe, la Hongrie et l’Allemagne ayant fait match nul dans le même temps. Lundi soir, les champions du monde en titre affronteront la Suisse en huitième de finale.