EdF : Ambiance mortelle à Guingamp, Riolo a vu un nouveau concept

Dans : Equipe de France.

Certes, le scénario du match et la prestation des Français n’a pas forcément incité à la frénésie. Mais tout de même, dès l’entame de cette rencontre amicale face à l’Islande, le silence a très souvent régné dans un Roudourou plein à craquer. Ces derniers temps, les Bleus avaient pu compter sur un public plus déchainé que jamais et notamment au Stade de France, une enceinte qui a longtemps eu la réputation d’être bien terne.

En province en général, le feu ne mettait pas longtemps avant de s’allumer, mais plus le match face aux Islandais avançait, et le silence devenait pesant, ce qui a forcément inspiré les suiveurs de la rencontre. C’est le cas de Daniel Riolo, qui n’a pas hésité à sortir la petite vanne sur le manque d’ambiance du stade breton. Aussi étonnant que décevant de la part du public guingampais.