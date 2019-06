EdF : « Agaçant, bête... », Kylian Mbappé se fait détruire !

Dans : Equipe de France, PSG.

Au lendemain de Turquie-France, il y a un joueur tricolore qui prend plus cher que ses coéquipiers, c'est Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain est désormais tellement attendue à chaque rencontre que le moindre faux-pas se paie au prix fort. Et samedi soir, c'est peu de dire que Kylian Mbappé est passé à côté du match, l'attaquant français ne faisant que des mauvais choix, semblant jouer sa carte personnelle et parfois même se désintéresser de cette rencontre qualificative pour l'Euro 2020. Alors qui aime bien châtie bien, et Dave Appadoo a tapé fort au moment d'analyser la prestation de Kylian Mbappé.

« Oui Mbappé a été la plus grosse déception du côté de l’équipe de France, même si cela ne veut pas dire qu’il a été le plus mauvais joueur. Il fait partie de ceux qu’on attend le plus. L’argument de la blessure n’est pas recevable, car il a joué toute la rencontre. Il y a eu ce qu’il a raté, ce qu’il a négligé… Ses choix… Il est tombé dans l’individualisme, alors qu’il ne réussissait rien, mais vraiment rien. C’était une forme de bêtise, d’obstination. Sur cette situation, il a fait preuve d’un manque d’intelligence. Et techniquement, c’était incroyable, il a raté des contrôles de balle simples. Même dans l’attitude, il a été agaçant. Mbappé, on doit tout relier à ses déclarations. Quand il n’en n’est pas digne sur le terrain, ça pose question sur son investissement. Là, ce n’est pas possible », a lancé le journaliste lors d'un débat sur la Chaîne L'Equipe. Kylian Mbappé doit avoir les oreilles qui sifflent, car Dave Appadoo n'est pas le seul à l'allumer depuis quelques heures.