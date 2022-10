EdF : Adieu le Qatar pour Mike Maignan ?

Dans : Equipe de France.

Blessé au mollet depuis France-Autriche, le 22 septembre dernier, Mike Maignan n'est pas encore revenu sur les terrains avec l'AC Milan. Pire, la presse italienne parle de rechute pour le portier français et craint qu'il ne revienne pas avant 2023.

Le chat noir de Didier Deschamps. Depuis plusieurs semaines, l'Equipe de France connaît une cascade de blessures qui touche ses cadres les plus importants. A l'approche du mondial, les choses ne s'arrangent pas vraiment pour les Bleus. N'Golo Kanté a déjà renoncé à aller au Qatar en novembre prochain et la liste des joueurs sur le flanc reste importante. Lucas Hernandez, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ou encore Mike Maignan sont absents depuis plusieurs semaines. Le dernier cité avait connu une lésion au mollet gauche en gardant les buts français contre l'Autriche, le 22 septembre dernier. Toutefois, il est en phase de reprise depuis quelques jours et on envisageait récemment de le voir revenir contre Monza samedi prochain.

Une rechute et Maignan pourrait être forfait jusqu'en 2023

Une possibilité réelle comme le confirmait en personne Maignan lors du Grand Gala du Football italien, lundi soir. « Je voulais déjà jouer le match contre Vérone, par prudence j'ai suivi les conseils du staff médical mais je veux être là contre Monza », avait-il déclaré. Mais, cet optimisme a peut-être pris fin ce mercredi. En effet, Sky Sports Italia et la Gazzetta Dello Sport affirment que l'ancien gardien lillois a été victime d'une rechute à l'entraînement. Maignan « a de nouveau ressenti de la douleur lors de l'entraînement personnalisé réalisé aujourd'hui à Milanello : des tests sont en cours pour comprendre l'ampleur du problème », a précisé la Gazzetta Dello Sport.

🚨 Mike Maignan s'est une nouvelle fois blessé au mollet ! 🤕



Examens en cours pour déterminer la gravité de sa blessure.



En Italie et plus particulièrement à Milan, on craint qu'une absence longue durée soit inévitable pour Mike Maignan. Selon les premiers éléments, il serait forfait pour les deux derniers matchs de Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb (le 25 octobre) et face à Salzbourg (le 2 novembre). On estime même qu'il risque de ne pas reprendre avant 2023. Cela signifierait un forfait pour la coupe du monde 2022 au Qatar, lors de laquelle Maignan devait être la doublure d'Hugo Lloris dans les 23. Un vrai coup dur pour Didier Deschamps et l'Equipe de France au vu des récentes performances du meilleur gardien de Serie A en 2022, classé cinquième du trophée Yachine lundi soir.