Diacre prend un coup de couteau lyonnais dans le dos

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sérieusement remise en cause par plusieurs joueuses vedettes, Corinne Diacre vit des heures difficiles. D'autant plus que la coach de l'équipe de France ne doit pas vraiment compter sur le soutien d'autres techniciennes.

Depuis vendredi, et le communiqué de Wendie Renard annonçant qu’elle se mettait en retrait de l’équipe de France tant que les choses ne changeraient pas sur le banc et dans le staff des Bleues, la situation de Corinne Diacre semble désespérée ou presque. L’ancienne joueuse, devenue coach, sait qu’elle paie au prix fort le fait d’être considérée comme la protégée de Noël Le Graët et que désormais elle risque d’être emportée par la vague qui traverse la Fédération Française de Football. Tandis que les rumeurs affirment que la majorité des internationales veut que Corinne Diacre soit remplacée par Gérard Prêcheur, l’actuel entraîneur de l’équipe féminine du PSG, Diacre a pris un nouveau coup de poing avec l’intervention d’une de ses consœurs, Sonia Bompastor, actuellement en poste à l’Olympique Lyonnais, club où l’on mène très clairement la révolte contre l’actuelle entraîneuse des Bleus.

A l'OL on monte au créneau contre Diacre

En conférence, la coach de l’OL a ouvertement soutenu Wendie Renard dans son combat contre l’actuel pouvoir en place à la tête de l’équipe de France féminine. « Je soutiens Wendie dans sa décision. C’est une position très dure sur le plan affectif, à quelques mois d’un Mondial et avant Paris 2024. Il lui a fallu énormément de courage pour aller au bout de ses idées quand on connaît son amour très fort pour le maillot de l’équipe de France », a expliqué Sonia Bompastor, qui jette ainsi une pierre dans le jardin de Corinne Diacre. A noter par ailleurs que L'Equipe explique que Wendie Renard avait prévu de jeter l'éponge avant le récent Tournoi de France, mais que Jean-Michel Aulas avait convaincu la star lyonnaise de repousser sa déclaration après cette compétition importante pour le football féminin dans notre pays.