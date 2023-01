Deux Français sur le podium des meilleurs joueurs en 2022

Ce vendredi, The Guardian a publié son classement des 100 meilleurs joueurs au monde pour l’année 2022. Une liste où les Français sont très bien représentés, notamment avec deux membres sur le podium.

Les joueurs français ont marqué l’année. L’analyse peut paraître subjective mais cette fois, c’est The Guardian qui l’affirme à travers son classement. Le sérieux quotidien britannique a établi une hiérarchie des 100 meilleurs joueurs au monde en 2022. Résultat, on ne compte pas moins de 12 Tricolores dans cette prestigieuse liste, avec deux éléments placés sur le podium. Sans surprise, le leader n’est autre que Lionel Messi. L’Argentin, déjà auteur d’une excellente première partie de saison avec le Paris Saint-Germain, a porté sa sélection jusqu’au sacre en Coupe du monde 2022.

Lionel Messi ends up as the clear winner in our top 100 footballers vote, with 76% (156 out of 206 judges) of our panel picking him as their No 1.



By @m_christenson https://t.co/kEw0p1xUev