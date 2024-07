Deschamps viré pour Zidane, il va y avoir un problème

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Conforté par la Fédération Française de Football jusqu’au Mondial 2026, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps subit pas mal de critiques. De nombreux supporters et observateurs souhaitent son départ et la nomination de Zinedine Zidane. De son côté, Eric Di Meco doute des compétences du Marseillais.

Philippe Diallo a rapidement tranché. Les Bleus à peine éliminés par l’Espagne (2-1) en demi-finales de l’Euro 2024, le président de la Fédération Française de Football a conforté le sélectionneur Didier Deschamps jusqu’au Mondial 2026. Soit jusqu’à la fin de son contrat. Une décision très critiquée par des observateurs peu adeptes du style défensif du Bayonnais. Et qui préféreraient confier les clés de l’équipe de France à Zinedine Zidane. De son côté, Eric Di Meco n’est pourtant pas sûr des compétences de l’ancien coach du Real Madrid à ce nouveau poste.

🎙️ " C'est un autre métier que celui d'entraîneur de club."



Eric Di Meco n'est pas certain que Zinedine Zidane ferait forcément un bon sélectionneur. pic.twitter.com/hTJeOfNr2Z — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) July 12, 2024

« Bien sûr qu'on pense tous à Zinedine Zidane pour récupérer un jour le flambeau. Moi j'ai hâte de voir Zidane sélectionneur parce que Didier a pris beaucoup de critiques, il va partir avec un bilan de résultats assez unique quand même, a réagi le consultant de RMC. C'est indélébile parce que ça restera dans les stats qu'il va falloir aller chercher. Tout le monde attend Zidane mais moi je ne sais pas. Parce que c'est un autre métier que celui d'entraîneur de club. Du coup j'ai hâte de voir ça, que ce soit lui ou un autre. »

Zidane ne réussirait pas forcément

« Les sélectionneurs, en réalité, ils ont de moins en moins de temps pour travailler avec leur équipe, pour imprégner une identité de jeu. Et ce n'est pas un hasard finalement si la seule équipe qui joue bien au football et qui a une identité de jeu forte c'est l'Espagne. Parce que toutes les équipes de jeunes jusqu'aux pros, ils jouent pareil. L'Angleterre c'est catastrophique, le Portugal c'était moyen, il n'y a pas d'équipes qui nous ont enthousiasmés. Tu peux avoir réussi en club quand tu as tes joueurs 24 heures sur 24, 365 jours par an, et ne pas réussir obligatoirement en sélection. C'est un autre métier », a prévenu Eric Di Meco.