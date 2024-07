Deschamps viré en cas d'élimination, la FFF est sans pitié

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques heures du huitième de finale de l'Euro 2024 entre la France et la Belgique, l'avenir de Didier Deschamps n'est pas un sujet tabou, même si le sélectionneur national a un contrat jusqu'en 2026.

Tandis que l'actualité sportive est passée au deuxième plan dans notre pays, il n'empêche que ce lundi, nous serons des millions devant la télévision à suivre le match entre les Bleus et les Diables Rouges. Car cette fois, il n'y aura qu'un pays qualifié pour les quarts de finale à la fin de la rencontre, et aucune des deux équipes ne peut se cacher comme lors du premier tour. Trois ans après le fiasco face à la Suisse, et deux ans après la défaite en finale du Mondial face à l'Argentine, Didier Deschamps sait qu'un échec face en plus à la Belgique pourrait relancer les énormes critiques dont il avait fait l'objet après les deux tournois précédents. Et même si Noël Le Graët avait décidé de prolonger son contrat jusqu'au Mondial 2026, les choses ont changé à la Fédération Francaise de Football. Son avenir est désormais menacé en cas d'élimination précoce de l'équipe de France dans cet Euro comme le confie Vincent Duluc dans L'Equipe.

Deschamps n'aura pas de joker en cas d'élimination

Tout le monde en est conscient, la France possède d'incroyables talents, et ne pas réussir à aller jusqu'au bout dans cet Euro 2024, ou au moins en finale, serait dur à vivre pour tout le monde, notamment pour Philippe Diallo, le successeur de Noël Le Graët au poste de patron de la FFF, conscient que la décision ultra-rapide de son prédécesseur juste avant de quitter la Fédération n'avait pas fait l'unanimité. Alors, même si Didier Deschamps a un contrat encore deux ans, tout pourrait basculer rapidement alors que Diallo visera sa réélection à ce poste de président. « Le sélectionneur, comme tous ses confrères, est confronté à la fois à son bilan et à l’usure aux yeux des autres, qui regrettent la confiscation d’une équipe que d’autres entraîneurs, comme Zinedine Zidane, seraient ravis de diriger (…) S'il atteint le dernier carré, Deschamps aura la paix jusqu'en 2026. En quarts de finale, le débat sera ouvert, mais il sera moins tendu. En cas d’élimination ce soir, en revanche, sa présence à la Coupe du monde 2026 sera remise en cause. Rien de nouveau : c'est le métier qui veut ça », fait remarquer notre confrère de L'Equipe.

Autrement dit, ce huitième de finale entre la France et la Belgique, adversaire que Didier Deschamps a toujours fait souffrir, aura une importance décisive sur l'avenir du sélectionneur national à son poste. Kylian Mbappé et ses coéquipiers le savent, s'ils veulent prolonger l'aventure avec celui qui possède le plus incroyable palmarès de l'histoire du football français, il ne va pas falloir se rater. Sinon, l'équipe de France pourrait vivre un séisme énorme.