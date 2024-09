Deschamps viré en 2026, la FFF ouvre la porte

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Toujours patron de l'équipe de France, Didier Deschamps a vu Philippe Diallo mettre les choses au clair sur une éventuelle prolongation de contrat avec les Bleus au-delà de 2026.

C’est reparti pour un cycle avec l’équipe de France. Dans la foulée de l’Euro 2024 qui a laissé une impression mitigée avec une présence en demi-finale qui demeure très honorable, mais une absence totale de jeu et une élimination impuissante face à l’Espagne, bien au-dessus des Bleus. Néanmoins, le groupe a tenu le cap et se tourne désormais vers le continent américain où aura lieu la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps est toujours sous contrat jusqu’à cette étape, et pas au-delà pour le moment. Dans un entretien à L’Equipe où il a annoncé sa candidature pour une réélection au poste de président de la Fédération Française de Football cet automne, Philippe Diallo a confirmé qu’il n’était pour l’heure pas question de parler de prolongation de contrat pour Didier Deschamps.

Pas de prolongation en vue pour Deschamps

« J'ai reçu Didier Deschamps pour faire un bilan après l'Euro, il est venu aussi devant le comité exécutif. Et le mot qui est revenu en conclusion, c'est le terme d'oxygénation. Ce mot est adapté. Le cadre de l'équipe de France est solide, efficace et talentueux, mais il faut introduire de l'oxygène. Ce qui a été fait avec des nouveaux joueurs (Olise, Koné, Badé) en septembre. Sa prolongation ? Ce n'est pas mon sujet immédiat. Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l'histoire du football français, il a deux ans de contrat jusqu'à la Coupe du monde. Point. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes », a livré Philippe Diallo, qui fait bien évidemment corps avec Didier Deschamps sur les deux prochaines saisons.

Pour la suite, tout semble plus ouvert que jamais car il n’y aura certainement pas de discussions immédiates sur une prolongation. Et même Didier Deschamps semble un peu s’essouffler, ce qui peut se comprendre pour un sélectionneur en place depuis désormais 12 ans.